Ouidah: Patrice Talon et Romuald Wadagni visitent ensemble le nouveau Golf Club

Dans la ville historique de Ouidah, le président de la République Patrice Talon et le président élu Romuald Wadagni ont effectué, ce vendredi 24 avril, une visite conjointe du Ouidah Golf Club.

Il s’agit de leur première apparition publique commune depuis la proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle.

Ce déplacement, à forte portée symbolique, traduit une transition politique placée sous le signe de l’apaisement et de la continuité de l’action publique.

À travers cette démarche, les deux autorités ont affiché une convergence de vues autour des projets structurants engagés pour le développement économique et touristique du pays.

Réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de l’Agence nationale des patrimoines touristiques, le complexe du Ouidah Golf Club s’inscrit dans la stratégie nationale de valorisation des patrimoines et de diversification de l’économie.

L’infrastructure ambitionne de renforcer l’attractivité touristique du Bénin en positionnant Ouidah comme une destination de référence en Afrique de l’Ouest, au-delà de son héritage historique et mémoriel.

Pensé comme un équipement de standing international, le site illustre la volonté des autorités de développer un tourisme à forte valeur ajoutée, capable de générer des retombées économiques durables et de contribuer à l’aménagement équilibré du territoire.

Par cette visite conjointe, le chef de l’État sortant et le président élu ont adressé un signal de stabilité institutionnelle et de continuité stratégique, faisant du Ouidah Golf Club un marqueur du dynamisme actuel et des perspectives de développement du Bénin.