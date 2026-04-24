Côte d’Ivoire : 167 milliards FCFA du MCC pour moderniser le secteur électrique

La Côte d’Ivoire a conclu un nouvel accord de financement avec le Millennium Challenge Corporation (MCC) d’un montant de 300 millions de dollars, soit environ 167 milliards de FCFA, destiné au renforcement du secteur électrique national et à la consolidation de son rôle de hub énergétique en Afrique de l’Ouest. L’accord de mise en œuvre a été signé à Washington par le ministre de l’Économie, des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, en marge des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale.

Ce programme s’inscrit dans la continuité du partenariat entre la Côte d’Ivoire et le MCC, après un premier compact de plus de 500 millions de dollars consacré notamment au transport urbain à Abidjan et à l’employabilité. Les autorités ivoiriennes entendent ainsi accélérer la modernisation des infrastructures énergétiques et soutenir le développement du marché régional de l’électricité.

Le financement cible en priorité la modernisation du réseau électrique ivoirien, avec des investissements dans les infrastructures, les capacités de transport et la fiabilité du service. Une part importante du programme concerne le déploiement de solutions de stockage d’énergie, la mise à niveau des équipements et l’intégration progressive des énergies renouvelables.

Un programme structuré autour du réseau électrique et du marché régional

Le dispositif prévoit également un appui au développement du marché régional de l’électricité en Afrique de l’Ouest, en lien avec les mécanismes d’échanges énergétiques de la CEDEAO. L’objectif est de renforcer les interconnexions et de faciliter la circulation de l’électricité entre les pays de la sous-région.

Un volet institutionnel accompagne ces investissements, avec des mesures visant à améliorer la gouvernance du secteur, renforcer les capacités des acteurs publics et aligner la réglementation ivoirienne sur les standards régionaux. Les autorités ambitionnent ainsi de consolider la position du pays comme exportateur d’électricité et acteur clé du marché ouest-africain.

La mise en œuvre opérationnelle est attendue à partir de 2027, après une phase préparatoire consacrée aux études techniques et aux procédures de passation des marchés. Le programme devrait s’étendre sur une période d’environ cinq ans.