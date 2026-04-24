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Bénin

Assemblée nationale: Jean-Michel Abimbola change de commission

Le député Jean‑Michel Abimbola a quitté la commission du Plan, de l’Équipement et de la Production de l’Assemblée nationale pour intégrer la commission des Lois, de l’Administration et des Droits de l’Homme.

Edouard Djogbénou
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POLITIQUE
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Jean Michel Abimbola, du Tourisme, de la Culture et des Arts
Jean Michel Abimbola, du Tourisme, de la Culture et des Arts
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L’information a été rendue publique au Parlement, sans précision officielle sur les motivations de ce changement. Cette réaffectation intervient dans le cadre du fonctionnement interne de l’Assemblée nationale du Bénin, où les députés peuvent, sous certaines conditions, solliciter ou opérer un repositionnement au sein des commissions permanentes.

La commission des Lois est l’antichambre dans laquelle sont examinées les projets ou propositions de loi transmis à l’assemblée nationale. Saisie par le président de l’institution, cette commission examine le projet ou proposition et produit un rapport avant tout examen en plénière.

Ancien ministre de la culture, du tourisme et de l’artisanat, Jean Michel Abimbola est l’un des membres du gouvernement du président Patrice Talon ayant déposé sa démission après son élection comme député de la 10è législature.

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