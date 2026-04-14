Bénin : les premiers mots de Romuald Wadagni en tant que Président élu

Au lendemain de la proclamation des grandes tendances de l’élection présidentielle du 12 avril 2026 par la Commission électorale nationale autonome (CENA), Romuald Wadagni s’est exprimé publiquement pour saluer ce qu’il présente comme une victoire issue des urnes. Dans une déclaration adressée à la nation, le successeur désigné de Patrice Talon a insisté sur la nécessité de préserver l’unité nationale et de poursuivre les réformes engagées ces dernières années.

Revenant sur le déroulement du scrutin, Romuald Wadagni a salué le travail des structures en charge de l’organisation électorale, estimant que celles-ci ont permis aux citoyens d’exercer leur droit de vote dans des conditions qu’il juge satisfaisantes. Il a évoqué une participation marquée par « la ferveur, la convivialité et la discipline », tout en félicitant les acteurs impliqués dans le processus.

Selon les tendances publiées par la CENA, le candidat de la mouvance présidentielle arrive en tête du scrutin. Il affirme avoir également reçu les félicitations de son principal adversaire, Paul Hounkpè, saluant à cette occasion « son sens républicain ».

Dans son intervention, Romuald Wadagni a dit accueillir ces résultats « avec humilité », les présentant comme le fruit d’une mobilisation nationale incluant électeurs, partis politiques, organisations syndicales et membres de la diaspora. Il a souligné que ces tendances traduisent, selon lui, « un besoin d’unité nationale » dans un contexte international qu’il qualifie d’instable.

Le candidat victorieux a également interprété ces résultats comme l’expression d’un « consensus national », affirmant son intention d’en tenir compte dans l’exercice des responsabilités qui devraient lui incomber dans les prochaines semaines.

S’inscrivant dans la continuité du pouvoir sortant, Romuald Wadagni a réaffirmé sa volonté de poursuivre les actions engagées sous la présidence de Patrice Talon. Il a indiqué vouloir s’appuyer sur les « bases solides » déjà posées afin d’accélérer la transformation du pays, avec pour objectif la construction d’un Bénin moderne, axé sur le bien-être des populations.

Intégralité de la déclaration de Romuald Wadagni

Chers compatriotes,

Le 12 avril dernier, partout sur le territoire national et dans certaines de nos représentations diplomatiques, nous étions appelés aux urnes pour élire un nouveau Président de la République.

Les instances en charge de l’organisation du scrutin, par leur professionnalisme, nous ont permis d’accomplir notre devoir civique dans la ferveur, la convivialité et la discipline. Je voudrais les en féliciter.

Dans la nuit d’hier, la Commission électorale nationale autonome a proclamé les grandes tendances de l’élection qui me donnent vainqueur. Plus tôt en journée, j’avais déjà reçu les félicitations de mon challenger, M. Paul HOUNKPE dont je salue le sens républicain.

En ce qui me concerne, c’est avec humilité que j’accueille ce résultat, fruit de l’engagement de Béninoises et Béninois de toutes nos contrées y compris de la diaspora, fruit de l’investissement des partis politiques et mouvements de soutien, mais aussi de diverses personnalités politiques ou civiles, sans oublier les centrales et confédérations syndicales.

J’avais dit, en m’engageant dans la compétition électorale, que notre plus grande force, dans un monde actuellement instable, réside dans notre unité nationale.

Les tendances annoncées par la CENA, en ce qu’elles traduisent une large victoire, me paraissent être le reflet de ce besoin d’unité nationale face aux défis qui sont les nôtres.

Ces tendances, j’y vois aussi la manifestation d’un consensus national dont je m’engage à tenir compte dans les fonctions qui seront les miennes dans quelques semaines.

Je veux vous réitérer ma conviction que c’est ensemble, à la suite des bases solides posées par l’action du Président Patrice TALON, que nous irons encore plus loin dans la construction du Bénin, notre nation, pour en faire un pays moderne qui garantit le bien-être à ses enfants, quelles que soient leurs conditions et où qu’ils vivent.

Je vous remercie