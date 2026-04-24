Bénin : Emmanuel Macron félicite Romuald Wadagni et promet de renforcer la coopération

Dans une lettre officielle datée du 24 avril 2026, le président français Emmanuel Macron a adressé ses félicitations au président élu du Bénin, Romuald Wadagni. Il réaffirme la volonté de la France de consolider les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays.

Le président de la République française, Emmanuel Macron, a adressé un message officiel de félicitations à Romuald Wadagni, à la suite de la proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 12 avril 2026.

Dans cette correspondance signée depuis Paris, le chef de l’État français exprime ses « très sincères et chaleureuses félicitations pour votre élection à la présidence de la République du Bénin ». Il formule également des vœux de réussite au nouveau président béninois dans l’exercice de ses fonctions, « au service de la paix, de la stabilité et du développement de votre pays ».

Au-delà des félicitations, Emmanuel Macron met en avant la solidité des relations entre la France et le Bénin. Il souligne sa « pleine et entière disponibilité pour poursuivre, à vos côtés, le renforcement de la relation d’amitié et de confiance qui unit la France et le Bénin ». Une coopération qu’il qualifie d’ancienne et profonde, fondée sur des liens humains, culturels et historiques.

Le président français insiste également sur la nécessité d’intensifier les partenariats entre les deux pays. Il appelle à « enrichir leur coopération, notamment dans les domaines patrimonial et muséal, de l’éducation et de la formation », tout en encourageant le développement de projets économiques ambitieux basés sur des investissements durables.

Dans un contexte régional marqué par des défis sécuritaires, Emmanuel Macron a tenu à réaffirmer « la solidarité constante de la France au côté du Bénin ».