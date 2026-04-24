CRIET: deux policiers béninois et cinq Sri-Lankais jugés pour faux passeports

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a ouvert ce vendredi 24 avril 2026 les audiences dans une affaire de faux passeports impliquant deux éléments de la Police républicaine béninoise et cinq ressortissants sri-lankais.

Selon les informations de Banouto, ces derniers sont poursuivis pour leur participation présumée à un réseau de fabrication et de trafic de documents de voyage falsifiés. L’enquête, diligentée par les services compétents, a mis en lumière un mécanisme sophistiqué de production de passeports contrefaits, ainsi que des complicités présumées à l’intérieur du pays.

Au terme des investigations préliminaires, les mis en cause ont été extraits de leurs lieux de détention et conduits à la CRIET où ils ont été formellement entendus par les magistrats. Les chefs d’accusation retenus dans le cadre de cette procédure incluent la fabrication, la détention et la circulation de faux documents administratifs, en violation flagrante des normes relatives à l’état civil et à l’identification des personnes. Parmi les mis en cause, on note la présence de deux fonctionnaires de la police républicaine.

Les cinq ressortissants sri-lankais, selon les éléments du dossier, auraient assuré diverses fonctions au sein de l’organisation, notamment la préparation et la diffusion des faux passeports.

Au cours de la séance, des éléments matériels et des extraits des enquêtes numériques ont été produits par le ministère public pour étayer les charges.

La Cour a ensuite annoncé le renvoi de l’affaire à une prochaine audience, afin de permettre aux avocats de préparer leurs arguments de défense, mais aussi au parquet de compléter son dossier.



