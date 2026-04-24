Côte d’Ivoire : Danhi Robert poursuivi dans un litige foncier à Abidjan de 165 millions FCFA

Un opérateur du secteur foncier d’Abidjan a comparu le 23 avril devant le pôle pénal économique et financier (PPEF), poursuivi pour une escroquerie présumée de 165 millions FCFA. L’affaire oppose la succession d’une héritière décédée à l’homme d’affaires mis en cause, placé sous contrôle judiciaire à l’issue de l’audience.

La victime citée dans le dossier est Mme Loquet Olga, décédée depuis. À la barre, son époux, Ehouman JB, a livré un témoignage émouvant depuis l’ouest du pays, expliquant qu’il s’était rendu à Abidjan malgré son état de santé pour exposer les faits. Il a décrit une succession de démarches administratives et de signatures auxquelles sa femme, qu’il présente comme peu instruite, aurait été fréquemment sollicitée.

Selon la version de l’époux, Mme Olga aurait hérité de trois hectares situés à Mbadon. Confrontée à un contentieux foncier, elle aurait fait appel à son oncle, M. Danhi Robert, pour l’accompagner dans les procédures. À l’issue de ces démarches, la famille aurait reçu communication d’un découpage aboutissant à 28 lots, dont la destination exacte et les titres n’auraient pas été montrés au mari.

Enquête judiciaire et contestations autour de la vente de lots

Le dossier s’est complexifié lorsqu’un acheteur potentiel, présenté comme M. Diakité, a versé une avance de 30 millions FCFA après la signature de documents, avec la promesse de compléter le paiement à hauteur de 70 millions FCFA une fois les pièces en règle. Plusieurs mois plus tard, l’acquéreur a exigé la remise des titres nécessaires à la finalisation de la transaction, mettant en lumière des blocages autour de la délivrance des documents.

Le mari de la défunte affirme que les lenteurs et refus seraient imputables à M. Danhi. En réponse à la salle d’audience, le mis en cause a déclaré être propriétaire de huit des 28 lots, se fondant sur son rôle dans le lotissement. Interrogé sur la possibilité de ventes multiples du même terrain, il a nié les accusations de double cession.

Lors de l’audience, le procureur a rappelé le montant de la préjudice allégué, évalué à 165 millions FCFA. Le prévenu a été placé sous contrôle judiciaire, avec des obligations de représentation et des restrictions fixées par le juge en charge du dossier.

Le dossier a été renvoyé au 21 mai 2026 pour permettre à la défense de produire des éléments complémentaires

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