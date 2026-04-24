Côte d’Ivoire : l’opposition salue la libération de deux femmes enceintes arrêtées en octobre 2025

Jeudi 23 avril 2026, deux femmes enceintes affiliées au Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA‑CI), proche de l’ancien président Laurent Gbagbo, ont été remises en liberté. Le mouvement politique a salué ces sorties de détention et réclame désormais la libération d’autres militants, en particulier d’une autre femme enceinte qui resterait encore détenue.

Ces personnes avaient été interpellées en octobre 2025, la veille de l’élection présidentielle, lors d’un vaste coup de filet contre des manifestants opposés à la quête d’un quatrième mandat du président Alassane Ouattara. Au total, 37 personnes avaient été arrêtées à cette occasion, selon le PPA‑CI.

Patrice Kouté, responsable de l’initiative du PPA‑CI pour la libération des détenus d’opinion, indique que, parmi ces 37 interpellés, plusieurs étaient enceintes. Le parti affirme par ailleurs que plusieurs femmes enceintes ont d’ores et déjà retrouvé la liberté, même si selon les représentants politiques une femme enceinte demeure encore derrière les barreaux.

Outre les libérations, le PPA‑CI s’inquiète des conditions de détention après la survenue de deux décès récents parmi ses membres : un détenu serait décédé le 15 avril suite à une crise survenue dans la cour de la prison, et un autre, originaire de San Pedro et transféré à Abidjan pour recevoir des soins, serait mort le 23 avril.

Mobilisation et demandes du PPA‑CI

Face à ces événements, le parti affirme multiplier les démarches auprès des ambassades, des organisations de défense des droits humains, des autorités religieuses et de certaines institutions internationales pour faire entendre sa demande de remise en liberté. Les responsables insistent pour que les femmes enceintes puissent accoucher hors de détention et bénéficient d’un suivi médical adapté.

Le PPA‑CI promet de poursuivre ses efforts de pression diplomatique et médiatique afin d’obtenir la libération des personnes qu’il considère comme détenues pour leurs opinions, et de garantir des conditions de détention compatibles avec l’état de santé des plus vulnérables.

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