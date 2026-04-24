Côte d’Ivoire : CMA CGM transfère son bureau régional Afrique de Marseille à Abidjan

Le groupe maritime français CMA CGM a inauguré le 23 avril son nouveau bureau régional pour l’Afrique subsaharienne à Abidjan, installant son siège régional à l’Ivoire Trade Center, dans la commune de Cocody. Cette décision, annoncée par le PDG Rodolphe Saadé, déplace la coordination régionale depuis Marseille et couvre désormais l’Afrique de l’Ouest, de l’Est et du Sud.

Le choix d’Abidjan répond, selon la direction du groupe, à des critères économiques et logistiques. Le site servira de plate-forme pour renforcer la présence commerciale et opérationnelle du groupe en Afrique subsaharienne et faciliter la gestion des lignes maritimes et des services associés depuis un hub local.

Lors de l’inauguration, Rodolphe Saadé a expliqué que la décision tenait à la croissance ivoirienne, à la qualité des cadres locaux et au dynamisme du tissu économique. Le groupe prévoit de déployer des navires de plus grande capacité et a indiqué son intention de participer à l’avenir à un appel d’offres pour l’exploitation du terminal n°1 du port d’Abidjan. À court terme, CMA CGM propose des mesures pour désengorger les terminaux existants, notamment la mise en place d’espaces de stockage sous douane.

Innovation, incubation et alliances locales

Parallèlement à l’implantation administrative, CMA CGM a présenté ZEBOX Africa, son programme d’accélération dédié aux startups technologiques. Créé en 2018 et déjà présent dans plusieurs hubs internationaux, ZEBOX installe un hub à Abidjan pour identifier et soutenir des solutions susceptibles d’améliorer la compétitivité du groupe et d’appuyer la logistique régionale.

Trois startups hébergées par ZEBOX ont été mises en lumière lors de la cérémonie. AfriSense propose une plateforme de sourcing international et opère déjà au Mali, au Sénégal et en Côte d’Ivoire. PAPS, fondée en 2017, est active dans la logistique du dernier kilomètre en Afrique francophone : la société revendique environ 100 collaborateurs directs, 400 prestataires et plus de 3 millions de livraisons annuelles dans six pays, et figure parmi les partenaires potentiels pour des déploiements avec CMA CGM.

Triggers & Reports développe des modèles d’analyse de risques basés sur l’imagerie satellite — inondations, déforestation et impacts financiers — et a lancé un nano-satellite en novembre 2023. ZEBOX met à disposition des startups non seulement des bureaux et un réseau, mais aussi des mises en relation commerciales, une accélération des cycles de vente et, dans certains cas, des commandes fermes.

Lors de la présentation, les représentants des structures incubées ont témoigné de l’apport concret du programme, évoquant des appuis logistiques, stratégiques et des opportunités de partenariat avec des unités opérationnelles du groupe. CMA CGM a enfin annoncé le recours à l’académie Tangram, basée à Marseille, pour des programmes de montée en compétences destinés à favoriser le recrutement local à la tête du bureau régional.