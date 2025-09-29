ONU: le Bénin renforce ses partenariats diplomatiques en marge de l’Assemblée générale

À l’occasion de l’Assemblée générale des Nations unies, le Bénin a signé plusieurs déclarations d’établissement de relations diplomatiques, consolidant ainsi sa politique étrangère tournée vers de nouveaux partenaires.

Le ministre béninois des Affaires étrangères, Shegun Adjadi Bakari, a annoncé que deux pays: la Grenade et le Bahreïn ont officiellement désormais des liens diplomatiques formalisés avec le Bénin.

Ces accords ont été conclus en marge des travaux de l’Assemblée générale, ce qui témoigne de la volonté du pays de diversifier ses relations internationales.

À lire aussi : Burkina Faso : Ibrahim Traoré confirme l’arrestation de 06 agents ivoiriens près de la frontière

Par ailleurs, d’autres discussions diplomatiques ont également eu lieu, notamment avec le Maroc, dans le but de renforcer la coopération bilatérale.

Le Bénin a réaffirmé son soutien à l’intégrité territoriale du royaume et explore la possibilité d’établir une présence consulaire dans certaines zones spécifiques.