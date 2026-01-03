Accueil En Brève ONG interdites à Gaza : le chef de l’ONU presse Israël de revenir sur sa décision

ONG interdites à Gaza : le chef de l’ONU presse Israël de revenir sur sa décision

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a demandé vendredi 2 janvier à Israël de revenir sur sa décision d’interdire l’accès à la bande de Gaza à de nombreuses organisations humanitaires internationales, a déclaré son porte-parole Stéphane Dujarric. Très préoccupé par l’annonce des autorités israéliennes de suspendre les opérations de plusieurs ONG dans les territoires palestiniens occupés, Guterres a souligné que ces organisations sont indispensables au travail humanitaire vital et que cette suspension risque de saper les fragiles progrès réalisés pendant le cessez-le-feu à Gaza.