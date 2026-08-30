Benjamin Castaldi : Son fils Julien papa pour la 2e fois : sa femme Kiara a accouché d’un petit Lior

Julien Castaldi et son épouse Kiara Bonventi ont annoncé la naissance de leur deuxième enfant, un garçon prénommé Lior, né le 29 août. Benjamin Castaldi devient grand-père pour la seconde fois.

Julien Castaldi, 29 ans, et son épouse Kiara Bonventi ont annoncé samedi 29 août la naissance de leur deuxième enfant, un garçon prénommé Lior. La nouvelle, dévoilée par le couple sur les réseaux sociaux et relayée par le magazine Public, fait de l’animateur de télévision Benjamin Castaldi, 56 ans, un grand-père pour la seconde fois.

Sur Instagram, Julien Castaldi a annoncé la naissance par une story : « La famille Castaldi s’agrandit. Notre fils Lior est né ce samedi 29 août », a-t-il écrit, avant de saluer l’accouchement de son épouse : « Championne du monde, ma femme. » Kiara Bonventi a de son côté publié une photo prise à la maternité, légendée : « 29.08.2026, Lior. Et soudain, nos cœurs ont encore grandi. Notre famille au complet. »

Le prénom Lior, qui signifie « ma lumière » en hébreu, fait écho à celui de son grand frère Élio, référence au dieu grec du Soleil Hélios, né en juillet 2022. Les deux naissances sont espacées d’un peu plus de quatre ans.

Julien Castaldi et Kiara Bonventi, en couple depuis 2018, se sont mariés le 21 septembre 2024 lors d’une cérémonie décrite comme « empreinte d’une grande émotion », en présence des frères de Julien, Simon et Enzo, et de leur père Benjamin Castaldi. Le couple, qui a également fondé une agence de marketing digital, avait annoncé cette seconde grossesse en avril, en partageant sur Instagram une série de photos de Kiara Bonventi enceinte.

Une famille connue du paysage audiovisuel français

Par cette naissance, le petit Lior s’inscrit dans une lignée familiale marquée par le cinéma et la télévision : celle de Jean-Pierre Castaldi, père de Benjamin Castaldi, et de Catherine Allégret, fille de l’actrice Simone Signoret et adoptée par le chanteur et acteur Yves Montand, second mari de cette dernière. Benjamin Castaldi, connu pour avoir présenté Loft Story, Nouvelle Star et Secret Story, a par le passé confié ne pas apprécier être appelé « papi ».

Les trois autres fils de Benjamin Castaldi, Simon, 25 ans, Enzo, 22 ans, et Gabriel, 6 ans, né de son mariage avec Aurore Aleman, n’ont pas d’enfants à ce jour.