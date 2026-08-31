Nigeria: l’opposition tente de poser les bases d’une stratégie commune avant 2027

Réunis à Abuja à l'initiative de la coalition G-100, Atiku Abubakar, Peter Obi et plusieurs partis d'opposition ne cherchent plus un candidat unique dans l'immédiat, mais une coopération face au président sortant Bola Tinubu.

Un sommet des forces d’opposition nigérianes s’est ouvert lundi 31 août 2026 à Abuja, réunissant sur deux jours l’ancien vice-président Atiku Abubakar, l’ancien gouverneur Peter Obi, le sénateur Rabiu Kwankwaso et le gouverneur de l’État d’Oyo Seyi Makinde, dans le but de poser les bases d’une coopération face au président sortant Bola Ahmed Tinubu, alors que la campagne pour la présidentielle de janvier 2027 est déjà lancée.

La rencontre est organisée par le G-100, un collectif piloté par Salihu Lukman, ancien cadre du parti au pouvoir. Six partis y participent : le Congrès démocratique africain (ADC) d’Atiku Abubakar, le Congrès démocratique national (NDC) de Peter Obi et Rabiu Kwankwaso, ainsi que l’APM, le PDP, le PRP et le SDP.

Contrairement aux précédentes réunions, l’objectif n’est plus de désigner un candidat unique de l’opposition en une seule séance. Le G-100 précise que ce sommet doit surtout permettre de jeter les bases institutionnelles d’une coopération entre les différentes forces, sans trancher immédiatement la question de la candidature.

Le Parti travailliste (LP), une autre formation d’opposition, a annoncé qu’il ne participerait pas à ce sommet, estimant disposer d’un appareil suffisamment fort et structuré pour mener seul la course à la présidentielle.

Cinq groupes de travail thématiques

Pendant ces deux jours de débats, les participants doivent mettre en place cinq groupes de travail thématiques. Ceux-ci disposeront ensuite de quatre semaines pour élaborer des accords programmatiques et stratégiques, avec l’objectif de bâtir une alliance concrète face au président sortant.

Aucune décision contraignante

Ce processus n’a toutefois rien d’obligatoire : les éventuelles conclusions de ces travaux resteront soumises au bon vouloir de chaque parti. La campagne se joue sur fond d’insécurité persistante et de coût de la vie élevé, deux thèmes centraux déjà mis en avant par les candidats d’opposition depuis le lancement de la campagne, mi-août.

Arrivés respectivement deuxième et troisième lors de la précédente présidentielle, Atiku Abubakar et Peter Obi restent considérés comme les principaux rivaux potentiels de Bola Ahmed Tinubu pour le scrutin de janvier 2027.