Oliver Kahn voit Michael Olise remporter le Ballon d’Or 2026

Après ses performances remarquées avec le Bayern Munich, Michael Olise reçoit les louanges d’Oliver Kahn, qui estime que l’international français est favori pour remporter le Ballon d’Or 2026.

La légende allemande, Oliver Kahn, voit grand pour Michael Olise. L’ancien gardien emblématique du Bayern Munich estime que l’ailier français peut légitimement viser le Ballon d’Or 2026, au regard de ses performances actuelles sous les ordres de Vincent Kompany. Dans un contexte marqué par la qualification des Bavarois face au Real Madrid en Ligue des champions, Olise continue de s’imposer comme l’un des hommes forts du collectif munichois. Décisif à de nombreuses reprises, il confirme semaine après semaine son rôle central dans le dispositif allemand.

Interrogé par Sky Germany, Oliver Kahn n’a pas caché son enthousiasme : « Si l’on regarde ses performances ces dernières semaines, Michael Olise est clairement sur la bonne voie pour le Ballon d’Or », a-t-il affirmé. Arrivé au Bayern avec des attentes élevées, l’international français s’est rapidement imposé comme un élément incontournable. Sa créativité et son efficacité dans les derniers mètres en font l’un des joueurs les plus influents de la saison en Europe. Statistiquement, Olise figure déjà parmi les meilleurs passeurs de la Ligue des champions, à égalité avec Vinícius Júnior, preuve de son impact au plus haut niveau. À ce rythme, le Bayern Munich pourrait bien tenir là l’un de ses nouveaux leaders offensifs pour les années à venir.





