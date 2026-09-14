Officiel: Olivier Verdon rebondit en Israël au Maccabi Netanya

Quelques jours après avoir quitté le Ludogorets, Olivier Verdon a déjà trouvé un nouveau point de chute. Le défenseur central béninois s’est officiellement engagé avec le Maccabi Netanya, où il a signé un contrat de deux ans assorti d’une année supplémentaire en option.

Olivier Verdon n’aura pas attendu longtemps avant de relancer sa carrière. Libre depuis la fin de son aventure avec le Ludogorets, le défenseur international béninois a officiellement rejoint le Maccabi Netanya, pensionnaire de première division israélienne. Le club a annoncé ce lundi 14 septembre l’arrivée du Guépard, qui s’est engagé jusqu’en 2028, avec une option permettant de prolonger son bail d’une saison. À 30 ans, Verdon s’offre ainsi un nouveau challenge après six saisons passées en Bulgarie.

Arrivé au Ludogorets en 2020, l’ancien joueur de Bordeaux s’est rapidement installé dans le paysage du football bulgare. Au fil des années, il a participé aux nombreux succès du club et s’est constitué un palmarès particulièrement fourni. Son passage chez les Vert et Noir lui aura permis de décrocher pas moins de douze trophées. Une expérience européenne et un vécu au plus haut niveau qui devraient constituer de précieux atouts pour le Maccabi Netanya.

Désormais tourné vers ce nouveau chapitre en Israël, Olivier Verdon entend retrouver rapidement les terrains et poursuivre son parcours avec l’ambition de jouer un rôle important au sein de sa nouvelle équipe. Pour le défenseur béninois, cette signature marque surtout le début d’une nouvelle aventure, après une longue et fructueuse période en Bulgarie.