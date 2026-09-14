Côte d’Ivoire: Seko Fofana prend sa retraite internationale…à 31 ans

À 31 ans, Seko Fofana a annoncé ce lundi sa décision de mettre un terme à son aventure avec la sélection ivoirienne. Champion d’Afrique en 2023 à domicile, le milieu de terrain quitte les Éléphants avec un titre continental majeur et des souvenirs forts.

Une page se tourne pour Seko Fofana. Le milieu de terrain de Porto a annoncé sa retraite internationale, mettant fin à une aventure marquée par plusieurs rendez-vous importants avec la Côte d’Ivoire. À 31 ans, l’ancien joueur du RC Lens choisit ainsi de passer le relais à la nouvelle génération. Le sommet de son parcours sous le maillot ivoirien restera évidemment le sacre à la CAN 2023, disputée à domicile et remportée en février 2024. Fofana avait joué un rôle important dans le parcours des Éléphants, contribuant à leur conquête d’un troisième titre continental.

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, l’international ivoirien a expliqué cette décision avec émotion et reconnaissance. « C’est avec fierté et beaucoup de reconnaissance que j’ai eu la chance de me battre pour mon pays », a-t-il notamment écrit. Le joueur conserve surtout le souvenir d’un rêve devenu réalité : soulever la Coupe d’Afrique devant son public. « Gagner le plus beau trophée du continent, c’est un rêve d’enfant qui s’est réalisé pour moi », a-t-il confié.

Fofana a également tenu à remercier ses coéquipiers, le staff et les supporters pour leur soutien au fil des années. Malgré son départ, il assure qu’il continuera à suivre attentivement les performances des Éléphants. « Je resterai toujours le premier supporter des Éléphants », a-t-il affirmé, avant d’adresser un message d’encouragement aux jeunes joueurs appelés à prendre la relève : « Le talent ne manque pas chez nous. » Après avoir marqué l’histoire de la sélection ivoirienne, Seko Fofana quitte donc la scène internationale sur une note symbolique : celle d’un champion d’Afrique qui passe le témoin.