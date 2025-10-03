Obasanjo: « Boko Haram fait désormais partie de la vie quotidienne des Nigérians »

L’ancien président nigérian Olusegun Obasanjo a mis en garde contre la banalisation de l’insurrection de Boko Haram. Le pays doit se mobiliser avec davantage de lucidité et de détermination pour faire face à cette menace persistante, estime l’ex-chef d’Etat.

L’ancien président nigérian Olusegun Obasanjo a tiré la sonnette d’alarme vendredi à Abuja, estimant que l’insurrection de Boko Haram s’est installée dans le quotidien des Nigérians. Présent lors du lancement de l’ouvrage Scars: Nigeria’s Journey and the Boko Haram Conundrum, écrit par l’ex-chef d’état-major de la défense, le général à la retraite Lucky Irabor, Obasanjo a appelé à une remise en question collective face à la menace djihadiste.

« Boko Haram fait désormais partie intégrante de notre vie quotidienne. Devons-nous l’accepter ? Si nous refusons, que devons-nous faire ? », a lancé l’ancien chef de l’État, exhortant ses compatriotes à plus d’engagement et de proactivité. « Nous devons poser les bonnes questions pour affronter ce monstre qui prend de l’ampleur dans notre pays », a-t-il insisté.

La cérémonie a réuni de nombreuses personnalités, parmi lesquelles l’ancien président Goodluck Jonathan, plusieurs gouverneurs en exercice et anciens responsables militaires, ainsi que des dignitaires religieux.