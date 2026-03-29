Nouvelles compétitions sportives africaines présentées

La Confédération africaine de football, sous la direction de Patrice Motsepe, lance une refonte majeure de son calendrier sportif. L’instance continentale présente une nouvelle compétition, la Ligue des Nations Africaines, déclinée en deux formules, qui entend moderniser les rendez-vous internationaux et renforcer le niveau de confrontation entre sélections.

Ce chantier signifie la disparition progressive du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN). À la place, une version « continentale » de cette ligue, jouée chaque année, ouvrira ses portes à tous les joueurs éligibles, y compris ceux qui évoluent hors d’Afrique — changement radical par rapport au CHAN, réservé jusqu’ici aux éléments présents dans les championnats nationaux.

Le déroulement prévu combine des qualifications organisées par régions puis une phase finale rassemblant les meilleures équipes dans un pays hôte. En parallèle, une édition « panafricaine » se tiendra tous les deux ans et reprendra un schéma proche de la Coupe d’Afrique des Nations actuelle, avec 24 nations qualifiées.

Conséquences pour la CAN et calendrier continental

Dans ce nouvel ordre, la CAN elle-même changera de fréquence et passera d’un rythme bisannuel à une périodicité quadriennale. La modification vise à préserver la CAN comme la compétition reine du continent en lui donnant un statut plus exceptionnel et en espaçant les grands tournois.

Motsepe et ses équipes expliquent vouloir alléger le calendrier afin de ménager les clubs et les joueurs, tout en offrant aux nations africaines des échéances mieux réparties. L’objectif affiché est aussi de multiplier les occasions d’exposition pour les talents africains auprès d’un public mondial.

En remaniant la hiérarchie des compétitions nationales et continentales, la CAF souhaite créer un bouquet de rendez‑vous complémentaires : une Ligue des Nations annuelle davantage accessible aux stars de l’étranger, une édition panafricaine bisannuelle, et une CAN raréfiée mais valorisée. Reste à voir comment ces changements seront mis en œuvre concrètement et reçus par les fédérations et les clubs concernés.