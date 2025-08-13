Nouvelle-Calédonie: Valls juge «incompréhensible» le rejet de l’accord de Bougival et prône le dialogue

Nouvelle-Calédonie: Manuel Valls juge le rejet de l’accord de Bougival par le FLNKS «incompréhensible» mais veut poursuivre le dialogue, a-t-il déclaré en réaction à la décision de la formation indépendantiste. Estimant que le refus de l’accord compromet des avancées attendues, M. Valls a toutefois réaffirmé sa volonté de maintenir des contacts et d’engager des échanges afin de rechercher des solutions concertées. Il a appelé les parties à privilégier la discussion pour dépasser l’impasse et préserver la stabilité politique en Nouvelle-Calédonie.