Nouvelle-Calédonie: Valls juge «incompréhensible» le rejet de l’accord de Bougival et prône le dialogue

Décès de Jacques Martial, adjoint parisien, acteur et voix française de Samuel L. Jackson

Lampedusa : au moins 20 morts dans un naufrage

La Russie limite les appels sur WhatsApp et Telegram

Ukraine : Macron assure que seules les questions territoriales seront négociées par Zelensky après un échange avec Trump

Ukraine : Moscou revendique la prise de deux localités dans un secteur stratégique de l’Est

Mort du romancier égyptien Sonallah Ibrahim à 88 ans

Feu vert de l’armée israélienne au nouveau plan d’opérations pour Gaza

Le Hamas dénonce des incursions israéliennes «agressives» à Gaza comme une «escalade dangereuse»

Ukraine : Moscou minimise les consultations européennes avant le sommet Trump-Poutine (diplomatie)

97 sommets : le Népal supprime les droits d’ascension

Nouvelle-Calédonie: Manuel Valls juge le rejet de l’accord de Bougival par le FLNKS «incompréhensible» mais veut poursuivre le dialogue, a-t-il déclaré en réaction à la décision de la formation indépendantiste. Estimant que le refus de l’accord compromet des avancées attendues, M. Valls a toutefois réaffirmé sa volonté de maintenir des contacts et d’engager des échanges afin de rechercher des solutions concertées. Il a appelé les parties à privilégier la discussion pour dépasser l’impasse et préserver la stabilité politique en Nouvelle-Calédonie.

