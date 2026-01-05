« Nous avons notre mot à dire », Gernot Rohr avant Egypte – Bénin

Gernot Rohr s’est exprimé sur les chances du Bénin de se qualifier pour les quarts de finale de la CAN 2025. Et le sélectionneur des Guépards estime que ses joueurs sont capables de dompter l’ogre égyptien.

À l’heure d’aborder l’un des rendez-vous les plus relevés de son histoire, le Bénin s’avance sans complexe. Opposés à l’Égypte en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, les Guépards savent l’ampleur de la montagne à gravir, mais refusent d’endosser un rôle purement figuratif.

Face aux journalistes en conférence de presse d’avant-match, Gernot Rohr n’a pas cherché à masquer la difficulté de l’affiche. Face aux septuples champions d’Afrique, habitués des grands rendez-vous continentaux, le sélectionneur béninois a parlé d’un défi majeur. Pour autant, le technicien germano-français a rappelé que son groupe s’est construit au fil des dernières années contre des adversaires de haut calibre, une expérience qu’il espère voir peser au moment décisif. « Nous savons que nous ne sommes pas favoris, mais nous voulons jouer pleinement notre chance. Nous avons l’ambition de livrer une bonne prestation et, pourquoi pas, de nous qualifier », a déclaré Gernot Rohr.

Avec une équipe égyptienne truffée de stars comme Mohamed Salah ou Omar Marmoush, les pronostics penchent largement en faveur des Pharaons, reconnait le coach de 72 ans. Mais le sélectionneur du Bénin estime que la détermination collective et la solidarité affichée par les siens depuis le début du tournoi feront la différence, malgré quelques absences liées à des blessures et une suspension.

« Nous ne sommes pas favoris, mais nous avons notre mot à dire », a martèlé Rohr. Un discours volontaire, à la hauteur d’un défi qui pourrait ouvrir une nouvelle page de l’histoire du football béninois. Rendez-vous ce soir à partir de 17 heures (heure du Bénin) pour le coup d’envoi.