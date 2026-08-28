Norvège : Haakon VIII succède au roi Harald V après sa mort à Oslo

Le prince héritier a accédé automatiquement au trône le 28 août 2026, tandis que Mette-Marit devient reine et qu’Ingrid Alexandra prend le rang d’héritière.

Le roi Harald V est mort le 28 août 2026 à 6 h 35 à l’hôpital universitaire d’Oslo Rikshospitalet, et son fils Haakon lui a succédé automatiquement le même jour sous le nom de Haakon VIII.

Lors d’un Conseil d’État extraordinaire, le nouveau souverain a annoncé qu’il conservait la devise « Alt for Norge ». Âgé de 53 ans au moment de son accession, il ouvre un règne dans lequel Mette-Marit devient reine et leur fille Ingrid Alexandra héritière.

Le palais a annoncé le 17 juin une transplantation pulmonaire réussie de Mette-Marit, avant sa sortie du Rikshospitalet le 14 juillet.

Le 20 mars, Mette-Marit a déclaré avoir été manipulée et trompée dans sa relation avec Jeffrey Epstein, des contacts que Reuters et CNN situaient entre 2011 et 2014.

Le 15 juin, le tribunal d’Oslo a condamné Marius Borg Høiby à quatre ans de prison dans un dossier comprenant notamment deux condamnations pour viol; il a fait appel.