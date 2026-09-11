Afrique du Sud : Grindstone lance un fonds de 31,2 millions $ pour les startups africaines

Grindstone Ventures lance un fonds de 500 millions de rands, environ 31,2 millions de dollars, pour accompagner des startups technologiques africaines de l’amorçage à la Série A.

Grindstone Ventures a lancé en Afrique du Sud un nouveau fonds de capital-risque de 500 millions de rands, soit environ 31,2 millions de dollars, destiné aux startups technologiques africaines qui cherchent à franchir le cap entre l’amorçage et la Série A. Le véhicule est porté avec Knife Capital et Thinkroom.

Le fonds vise une première clôture à 150 millions de rands, environ 9,3 millions de dollars, et prévoit de constituer un portefeuille de 15 à 20 entreprises. L’essentiel des investissements devrait être réalisé en Afrique du Sud, avec une ouverture à des opportunités sélectionnées dans d’autres marchés du continent.

Grindstone cible des entreprises ayant déjà démontré un potentiel commercial mais encore trop petites pour attirer les tickets des grands investisseurs institutionnels. Le fonds pourra intervenir de l’amorçage jusqu’à la Série A et réserver une partie de ses ressources à des tours de suivi pour les sociétés les plus performantes.

Au-delà du financement, les entreprises retenues doivent bénéficier d’un accompagnement sur la stratégie, la gouvernance, l’accès au marché, la préparation des levées de fonds et les scénarios de sortie. Le programme s’appuie sur l’écosystème d’accélération développé par Grindstone, qui examine plus d’un millier d’entreprises par an.

Un fonds centré sur le passage à l’échelle

Le nouveau véhicule prolonge un premier fonds qui avait investi dans sept sociétés. Plusieurs d’entre elles, dont Locstat, Welo et AgriLogiQ, ont ensuite levé des capitaux auprès d’investisseurs internationaux, tandis que Grindstone indique travailler à une première sortie destinée à restituer du capital à ses souscripteurs.

La société affirme vouloir privilégier les entreprises capables de transformer rapidement une traction commerciale en croissance durable. Le fonds entend également conserver des participations significatives et concentrer davantage de capitaux sur les sociétés qui démontrent les meilleures performances.

Grindstone maintient parallèlement des objectifs de diversité dans son portefeuille. Le gestionnaire vise au moins 50 % d’entreprises détenues par des entrepreneurs noirs et veut renforcer la représentation des femmes parmi les fondateurs et les équipes dirigeantes.