À Dakar, 100 femmes marcheront pour l’arrivée de la flamme des JOJ 2026

La « Marche des Linguères » réunira une centaine de Sénégalaises samedi 12 septembre lors de l’accueil de la flamme olympique de la jeunesse à Dakar.

Cent femmes sénégalaises participeront samedi 12 septembre à la « Marche des Linguères », prévue lors de l’arrivée à Dakar de la flamme des Jeux olympiques de la jeunesse 2026. Le défilé doit conduire jusqu’à la Place du Souvenir africain, où une vasque sera allumée.

L’initiative est présentée par les organisateurs comme un temps fort d’inclusion et de transmission entre générations. Elle inscrit les femmes au cœur d’une cérémonie qui mêlera sport, culture sénégalaise et mobilisation de la jeunesse, à quelques semaines du premier événement olympique organisé sur le continent africain.

Le choix du mot « linguère » ajoute une dimension culturelle au rendez-vous. Dans l’histoire sénégalaise, ce titre désignait des femmes de rang royal dans plusieurs anciens royaumes wolofs et sérères, notamment les mères, sœurs ou parentes proches des souverains.

La flamme a été allumée jeudi 10 septembre au stade panathénaïque d’Athènes. Le Comité international olympique indique qu’elle est désormais en route vers le Sénégal, après une cérémonie qui a réuni des représentants grecs et sénégalais.

Après son accueil à Dakar, la tournée nationale doit débuter le 14 septembre. Elle traversera les 14 régions du Sénégal en une trentaine d’étapes jusqu’à la fin octobre, avec des activités sportives, culturelles et éducatives annoncées sur le parcours.

Les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 se dérouleront du 31 octobre au 13 novembre. Environ 2 700 athlètes âgés de 15 à 18 ans sont attendus dans 25 sports, principalement à Dakar et dans les autres sites retenus par l’organisation.

La cérémonie d’accueil est annoncée samedi 12 septembre à la Place du Souvenir africain. La Corniche ouest sera fermée à la circulation entre la rue D et le pont du complexe Olympic Club de 15 h à 20 h pour accompagner l’événement.