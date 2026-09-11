Céline Dion : des milliers de fans à Paris à la veille de son grand retour sur scène

Céline Dion retrouve la scène samedi 12 septembre à la Plénitude Arena, près de Paris. Fans venus de plusieurs pays, karaoké géant et résidence à guichets fermés accompagnent ce retour très attendu.

Céline Dion retrouvera samedi 12 septembre la scène d’une grande salle à la Plénitude Arena, à Nanterre, pour le premier concert de sa résidence parisienne. À la veille de cette soirée très attendue, des fans venus de France et de l’étranger ont déjà convergé vers la capitale, certains patientant depuis plusieurs jours dans l’espoir d’apercevoir la chanteuse québécoise.

Le rendez-vous marque le véritable retour de Céline Dion aux concerts de grande ampleur après plusieurs années loin des tournées. Le site officiel de l’artiste programme seize dates entre septembre et octobre 2026, avant dix autres concerts annoncés en mai 2027. La première soirée est fixée à 19 h 30 ce samedi.

La ferveur dépasse l’enceinte de la salle. À Paris, un karaoké géant gratuit est prévu vendredi soir pour permettre à plusieurs milliers de personnes de reprendre les grands classiques de la star, de « My Heart Will Go On » à son vaste répertoire francophone. Depuis le début de la semaine, l’arrivée de fans et de curieux alimente également l’ambiance autour des répétitions et de l’hôtel où séjourne l’artiste.

Cette résidence intervient après une longue interruption liée aux problèmes de santé dont Céline Dion a publiquement parlé depuis 2022. Son apparition aux Jeux olympiques de Paris en 2024, lorsqu’elle avait interprété « Hymne à l’amour » depuis la tour Eiffel, avait déjà marqué un retour spectaculaire devant le public, sans toutefois constituer une reprise complète des tournées.

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Fin août, lors de son arrivée à Paris, la chanteuse s’était dite prête tout en reconnaissant une part de nervosité après cette longue absence. Elle avait aussi gardé secret le morceau choisi pour ouvrir le premier concert, laissant ses admirateurs spéculer sur la setlist et la place accordée à ses titres en français.

La série parisienne doit mêler les succès anglophones et francophones qui ont construit sa carrière internationale. L’engouement autour des billets a été particulièrement fort, au point que les autorités et organisateurs ont aussi mis en garde contre les faux sites et les arnaques à la revente apparus à l’approche des concerts.

Le premier concert du 12 septembre ouvrira une séquence qui doit se poursuivre les 16, 18, 19, 23, 25, 26 et 30 septembre, puis en octobre, avant une nouvelle série de dates au printemps 2027.