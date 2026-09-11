Suisse : cinq morts et 40 blessés dans l’accident d’un autocar néerlandais

Un autocar transportant 45 voyageurs néerlandais s’est renversé jeudi dans les Grisons, en Suisse. Cinq personnes ont été tuées et 40 autres blessées.

Cinq personnes sont mortes et 40 autres ont été blessées dans l’accident d’un autocar transportant un groupe de voyageurs néerlandais, jeudi 10 septembre 2026, dans le canton des Grisons, dans l’est de la Suisse. Le véhicule comptait 45 adultes à bord, selon la police cantonale.

L’autocar circulait de Zernez vers Susch lorsqu’il a quitté la chaussée vers 16 h 45, au lieu-dit Less, dans une zone de travaux, avant de se renverser. Aucun autre véhicule ne serait impliqué à ce stade de l’enquête.

Parmi les blessés, trois ont été grièvement touchés, sept présentent des blessures de gravité moyenne et 30 ont été légèrement blessés. Tous ont été transportés vers différents hôpitaux.

Les autorités n’ont pas encore rendu publique l’identité des personnes décédées. Les opérations d’identification étaient toujours en cours vendredi, au lendemain de l’accident.

Un important dispositif de secours

Sept hélicoptères de secours et 13 équipes ambulancières ont participé à l’évacuation des victimes. Des policiers, des pompiers et plusieurs services spécialisés sont restés mobilisés sur les lieux jusque dans la nuit.

Le voyagiste néerlandais Oad, organisateur du déplacement, s’est dit profondément choqué par le drame. Le roi Willem-Alexander et la reine Máxima des Pays-Bas ont adressé leurs pensées aux proches des victimes et aux blessés.

Le président suisse Guy Parmelin a également présenté ses condoléances et promis une enquête complète. Le ministère public des Grisons et la police cantonale cherchent à établir les circonstances exactes dans lesquelles l’autocar est sorti de la route.