À Lagos, 300 entrepreneures réunies autour du financement et de l’IA

La conférence W.O.M.A.N. 2026 s’achève ce vendredi 11 septembre à Lagos avec une journée de formation à l’intelligence artificielle destinée aux dirigeantes de PME de l’agroalimentaire, de la nutrition et de la production.

À Lagos, plus de 300 entreprises dirigées par des femmes participent les 10 et 11 septembre à la troisième édition de W.O.M.A.N. 2026, portée par Alitheia Capital. La rencontre réunit fondatrices, investisseurs, banques et acteurs publics autour des difficultés de financement et de croissance des PME féminines nigérianes.

Le programme cible les entreprises de la production manufacturière, de l’agriculture et de la transformation alimentaire, ainsi que de la nutrition. La première journée a été consacrée à la préparation au financement, à l’accès aux marchés, à l’énergie propre et aux modèles de croissance capables de résister aux coûts de production élevés.

Ce vendredi 11 septembre, la deuxième journée prend un virage plus numérique. Google Hustle Academy anime un bootcamp en présentiel consacré à l’usage de l’intelligence artificielle dans la stratégie, le marketing, la finance et l’exécution quotidienne d’une entreprise.

Le format veut aussi rapprocher les dirigeantes de plusieurs circuits de financement. FCMB accompagne l’édition 2026 comme partenaire bancaire exclusif via SheVentures, son offre destinée aux entreprises appartenant à des femmes, tandis que des investisseurs, institutions de financement du développement et décideurs publics participent aux échanges.

Alitheia Capital présente W.O.M.A.N. comme un programme de développement d’entreprises plutôt qu’un simple rendez-vous de networking. Les sociétés retenues ont été sélectionnées selon leur niveau de formalisation, leurs revenus et leur potentiel de croissance, avec des passerelles annoncées vers des guichets de financement partenaires pour les profils les plus avancés.

Après Lagos, une partie de l’accompagnement se poursuit sur Nzinga, la plateforme de formation d’Alitheia. Les participantes doivent y avoir accès pendant douze mois pour travailler notamment la gestion financière, la préparation à l’investissement, l’export, la conformité et les pratiques de production plus sobres en énergie.

Le bootcamp du 11 septembre est annoncé sans frais pour 300 participantes, avec un certificat de fin de formation remis à l’issue de la journée.