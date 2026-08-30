Norvège: les funérailles du roi Harald V auront lieu le 9 septembre

Le roi Harald V de Norvège, mort le 28 août à 89 ans des suites d'une maladie du sang, sera inhumé le 9 septembre à la cathédrale d'Oslo. Son fils lui a succédé sous le nom de Haakon VIII.

Les funérailles du roi Harald V de Norvège, mort vendredi 28 août 2026 à l’âge de 89 ans, se dérouleront le mercredi 9 septembre à la cathédrale d’Oslo, a annoncé le Palais royal ce dimanche. « La cérémonie funéraire pour le roi Harald V se déroulera à la cathédrale d’Oslo le mercredi 9 septembre à 13h00 » locales, soit 11h00 TU, précise le communiqué.

Le souverain est mort dans un hôpital d’Oslo des suites d’une anémie hémolytique, une maladie caractérisée par une destruction anormalement rapide des globules rouges, qui provoquait chez lui fatigue et essoufflement. Il avait été hospitalisé le 17 août, après plusieurs mois de dégradation progressive de son état de santé.

Monté sur le trône en 1991 à la mort de son père Olav V, Harald V aura régné trente-cinq ans sur la Norvège. Son fils, le prince héritier Haakon, lui a immédiatement succédé conformément à l’ordre constitutionnel, sous le nom de Haakon VIII.

Âgé de 53 ans, le nouveau roi a rendu un premier hommage public à son père lors d’une cérémonie religieuse organisée deux jours après le décès, avant les funérailles officielles du 9 septembre qui marqueront l’adieu de l’État norvégien à Harald V.