Ambre (Star Academy) confrontée à des problèmes de santé avant sa première tournée solo

Ambre, la gagnante de la treizième saison de la « Star Academy », a annulé sa prestation prévue au Baudet’stival de Bertrix (Belgique) le 11 juillet pour des raisons de santé et l’a annoncé via une story Instagram : « Désolée ma santé ne me permet pas d’être avec vous ce soir. On se revoit très vite, je vous aime ». La jeune artiste, révélée au grand public le 7 février lors de la finale télévisée, prépare par ailleurs le lancement de sa première tournée solo le 11 février 2027 à Forges‑les‑Eaux (Seine‑Maritime).

Agée de 18 ans et originaire d’Île‑de‑France, Ambre—connue sous le nom de scène Amber Jadah—s’est imposée le 7 février dernier devant des milliers de téléspectateurs au château de Dammarie‑les‑Lys, remportant la treizième édition du concours. Admiratrice de Lady Gaga, elle a rapidement engagé sa carrière après sa victoire : le 4 juin dernier elle a dévoilé son premier single, intitulé j’me demande, et travaille actuellement à la production de nouveaux titres.

À sa sortie du château, Ambre et huit de ses camarades ont entrepris une tournée conjointe en France, en Suisse et en Belgique, un spectacle mis en scène par leur ancien professeur de danse, Jonathan Jenvrin. Plusieurs artistes de la promotion ont déjà dû s’absenter ponctuellement au cours de la tournée pour récupérer, et il ne reste à ce collectif que quatre dates annoncées : Sion (Suisse) le 18 juillet, Les Sables‑d’Olonne le 24 juillet, Bayonne le 26 juillet et Orange le 18 juillet.

Malade, Ambre ne peut assurer le show en Belgique

Quelques heures avant le concert prévu à Bertrix, Ambre a informé ses abonnés de son indisponibilité par un message sobre et direct en story Instagram. Sa déclaration indique que l’état de santé l’empêchait de monter sur scène ce soir‑là, sans autre précision sur la nature du problème médical.

La tournée collective organisée après la Star Academy avait été présentée comme un « show époustouflant » par les équipes et par le metteur en scène, Jonathan Jenvrin. Les représentations se sont tenues dans plusieurs villes françaises et à l’étranger ; la cadence et l’enchaînement des dates ont été qualifiés d’intenses pour les jeunes artistes, certains ayant déjà pris des pauses pour se remettre.

Dans le même temps, Ambre concentre ses efforts sur son projet solo : après la sortie de son premier single en juin, elle prévoit d’entamer sa première tournée individuelle le 11 février 2027 à Forges‑les‑Eaux (Seine‑Maritime). Cette date marque le départ d’une série de concerts annoncée par l’équipe de la chanteuse, presque un an jour pour jour après sa victoire face à Léa en finale de la « Star Academy ».