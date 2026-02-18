Noix de cajou : la Côte d’Ivoire fixe des tarifs stricts pour protéger les producteurs

La campagne anacarde 2026 a officiellement démarré le 9 février 2026 en Côte d’Ivoire, avec un prix bord champ obligatoire fixé à 400 F CFA par kilogramme. Le secteur agricole ivoirien entre ainsi dans une période active avec le lancement de la commercialisation de la noix de cajou, confirmé par le Conseil du Coton et de l’Anacarde.

Pour cette édition, les autorités ont mis en place une grille tarifaire stricte afin de protéger les revenus des producteurs, avec un prix plancher de 400 F CFA/kg pour des noix brutes, bien séchées et triées.

Les opérateurs économiques devront également suivre des tarifs échelonnés : 425 F CFA/kg en magasin intérieur et jusqu’à 484 F CFA/kg au port. La qualité reste une exigence essentielle : toute noix présentant un taux d’humidité supérieur à 10 % sera systématiquement refusée lors du déchargement. Cette rigueur vise à maintenir la compétitivité de la noix de cajou ivoirienne sur les marchés internationaux.

Autre nouveauté de la campagne 2026, une période d’exclusivité est accordée aux transformateurs nationaux : jusqu’au 15 mars, seuls les industriels locaux pourront s’approvisionner.

Cette mesure s’inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer la valeur ajoutée localement. Le régulateur appelle au respect strict de ces dispositions afin d’assurer la stabilité du marché et l’équité entre tous les acteurs de la filière.