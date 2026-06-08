"Patrick Fiori, c'est de ta faute" : Marlène Schaff cash sur son départ de la Star Academy

Après une longue absence, la Star Academy a fait son grand retour en 2022, ravivant chez les téléspectateurs la nostalgie autour de ce télé-crochet mythique de TF1. Pour ce come-back très attendu, la production a choisi de réintégrer des figures familières, dont Lucie Bernardoni, ancienne candidate devenue répétitrice, et Marlène Schaff, présente depuis le lancement de cette nouvelle ère en tant que coach d’expression scénique. Sous la conduite de Nikos Aliagas, qui a repris les rênes du show, les nouvelles personnalités du corps professoral ont rapidement su séduire le public.

Marlène Schaff s’est particulièrement distinguée par son engagement envers les académiciens, développant avec certains un véritable lien durable. Ainsi, elle continue d’accompagner des talents comme Héléna Bailly, qu’elle a préparée pour sa tournée solo, mettant en avant sa maturité artistique. Malgré le succès rencontré par la dernière saison, où Ambre a été couronnée, et l’ouverture toujours en cours du casting aux jeunes artistes, un vent de changement souffle sur la Star Academy, soulevant la question de la pérennité de certains membres clés de l’équipe pédagogique.

En effet, la semaine a été marquée par une annonce majeure : Michael Goldman, directeur emblématique du programme, a récemment quitté ses fonctions, laissant planer des interrogations quant à la direction future de l’émission. Parallèlement, Marlène Schaff a également annoncé son départ de la Star Academy, une décision qu’elle explique avec un brin d’humour, citant les paroles de Patrick Fiori, lui-même ancien professeur et figure du programme : « choisir, c’est renoncer ».

Un départ motivé par de nouveaux projets artistiques

Malgré cette séparation, Marlène Schaff quitte la Star Academy en bons termes, consciente de tout ce que cette expérience lui a apporté. Elle confie à Télé-Loisirs avoir longuement mûri sa décision, notamment sous l’impulsion des encouragements reçus. Son attachement à l’équipe de production reste palpable, en particulier avec Mathieu Vergne, qui lui a réitéré son soutien fidèle, affirmant : « Star Ac un jour, Star Ac toujours ». Cet épisode de sa carrière représente un tremplin important dans sa vie professionnelle et personnelle, lui ayant insufflé une confiance essentielle.

Le choix de mettre un terme à son engagement avec la Star Academy lui permet désormais de se consacrer pleinement à son spectacle personnel intitulé A Queen Is Born. Depuis trois ans, Marlène Schaff parvient à présenter ce projet en tournée à travers la France, entre deux saisons du télé-crochet. Ce projet solo est au cœur de ses ambitions actuelles, incarnant une évolution naturelle dans son parcours artistique. Ce passage de relais témoigne d’une volonté de renouvellement aussi bien pour elle que pour le programme.

La collaboration entre Marlène Schaff et la Star Academy n’est donc pas rompue sur un différend, mais se conclut dans un esprit de bienveillance et de reconnaissance mutuelle. Elle évoque avec émotion les nombreux échanges passionnés et le soutien qu’elle a reçu, qui ont été au centre de son expérience dans l’émission. Tout en tirant un trait sur cette aventure, elle s’engage à porter sur scène son univers artistique avec conviction, loin des projecteurs du château de Dammarie-Les-Lys.