Cotonou: des perturbations de la circulation annoncées à Cadjèhoun, Vodjè et Étoile Rouge

La Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT SA) a annoncé des perturbations temporaires de la circulation dans plusieurs quartiers de Cotonou, notamment à Cadjèhoun, Vodjè et Étoile Rouge à compter de ce lundi 8 juin 2026.

Ces perturbations entrent dans le cadre de la poursuite des travaux d’aménagement routier de la phase B du programme Asphaltage, lot 3B.

Selon un communiqué rendu public le vendredi 6 juin 2026, les travaux concerneront la rue 12.528, communément appelée « Avenue du Canada », reliant le carrefour Cadjèhoun à Étoile Rouge.

Le chantier débutera à partir de la deuxième semaine du mois de juin et s’étendra sur une période d’environ huit mois, précisément du lundi 8 juin 2026 au dimanche 30 janvier 2027.

Les interventions seront conduites en trois phases successives, chacune impliquant la fermeture partielle de la voie concernée.

La première phase, prévue du 8 juin au 29 août 2026, portera sur le tronçon allant du carrefour Cadjèhoun au supermarché Franc Prix. La deuxième phase se déroulera du 1er septembre au 31 octobre 2026 et concernera la section comprise entre le supermarché Franc Prix et le carrefour Vodjè. Enfin, la dernière phase, programmée du 2 novembre 2026 au 30 janvier 2027, affectera le tronçon reliant le carrefour Vodjè à Étoile Rouge.

Consciente des désagréments que ces travaux pourraient occasionner, la SIRAT SA assure avoir prévu des mesures d’accompagnement pour les usagers. Des voies de déviation seront aménagées et clairement signalées afin de maintenir la fluidité du trafic et permettre aux riverains et automobilistes de poursuivre leurs activités quotidiennes.

La société invite par ailleurs les usagers de la route à faire preuve de prudence, à respecter la signalisation mise en place ainsi que les consignes des équipes techniques mobilisées sur le terrain. Tout en remerciant les populations pour leur compréhension et leur collaboration, la SIRAT SA réaffirme sa volonté de mener ces travaux dans les meilleurs délais afin d’améliorer durablement la qualité du réseau routier urbain de Cotonou.