BEPC au Bénin: Romuald Wadagni exhorte les candidats à la confiance et à la sérénité
À quelques heures du lancement officiel des épreuves écrites du Brevet d’Études du Premier Cycle (BEPC), session de juin 2026, le chef de l’État béninois a tenu à adresser un message fort au monde éducatif.
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Dans une publication partagée ce dimanche 7 juin 2026 sur sa page Facebook officielle, le président Romuald Wadagni a encouragé chaleureusement les dizaines de milliers d’apprenants qui s’apprêtent à franchir cette étape académique cruciale.
Le président de la République a invité l’ensemble des candidats à aborder les compositions avec beaucoup de confiance et de sérénité, les exhortant à bannir la peur et à croire fermement en leurs propres capacités intellectuelles.
Un hommage appuyé aux enseignants et aux parents
Conscient que la réussite des élèves repose sur une synergie d’efforts, le chef de l’exécutif n’a pas manqué de saluer la communauté qui encadre ces futurs diplômés. Il a adressé ses vœux d’encouragement aux enseignants, saluant avec insistance leur engagement quotidien et leur dévouement remarquable tout au long de l’année scolaire. Il a également rendu un vibrant hommage aux parents d’élèves pour leur accompagnement constant, leur présence rassurante et les nombreux sacrifices consentis pour l’éducation de leurs enfants
Tout en formulant des vœux ardents de succès pour l’ensemble des candidats répartis dans les différents centres de composition du pays, Romuald Wadagni a conclu son message par une note d’inspiration à l’attention de la jeunesse béninoise, l’invitant à cultiver deux valeurs cardinales : l’ambition et la persévérance.
« L’avenir appartient à celles et ceux qui osent croire en leurs rêves et travailler pour les réaliser », a-t-il affirmé avec force.
Pour rappel, cette session du BEPC 2026 mobilise plus de 130 000 candidats sur toute l’étendue du territoire national, tous engagés à décrocher ce précieux diplôme qui leur ouvrira les portes du second cycle de l’enseignement secondaire.
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