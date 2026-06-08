«Ce n’était peut-être pas le bon moment», Lamine Yamal sur le Ballon d’Or 2025

Deuxième derrière Ousmane Dembélé lors du Ballon d’Or 2025, Lamine Yamal pensait pourtant décrocher la prestigieuse récompense. Avec le recul, le prodige du FC Barcelone estime toutefois que cet échec a été bénéfique pour sa progression.

Lamine Yamal a fait preuve d’une grande maturité en revenant sur le Ballon d’Or 2025, finalement remporté par Ousmane Dembélé. L’ailier du FC Barcelone a reconnu qu’il s’attendait à être sacré, avant de revoir son jugement avec le temps. Auteur d’une saison exceptionnelle sous les couleurs blaugrana, l’international espagnol figurait parmi les grands favoris pour succéder à Rodri. Il a finalement terminé à la deuxième place du classement, derrière l’attaquant du Paris Saint-Germain.

Interrogé sur cette déception, Yamal a admis qu’il était convaincu de ses chances au moment de la cérémonie. « Je pensais que j’allais gagner en 2025, compte tenu de tout ce qui s’était passé durant l’année », a confié le joueur du Barça. Mais avec davantage de recul, le jeune prodige considère aujourd’hui que cette issue a sans doute été la meilleure pour lui. « En y repensant, je pense que c’était une très bonne chose que Dembélé remporte le trophée. »

À seulement 18 ans, Yamal estime qu’il n’était peut-être pas encore prêt à mesurer pleinement la portée d’une telle distinction. « Au-delà de mon développement en tant que joueur, je ne pense pas que c’était le bon moment pour gagner le Ballon d’Or. J’étais encore très jeune et je n’aurais probablement pas apprécié à sa juste valeur ce que représente réellement cette récompense. » Le Barcelonais ne cache toutefois pas ses ambitions pour l’avenir. « Nous verrons si cette année sera la mienne », a-t-il conclu avec le sourire. Déjà considéré comme l’un des meilleurs joueurs de sa génération, Lamine Yamal figure une nouvelle fois parmi les principaux prétendants au Ballon d’Or et pourrait rapidement inscrire son nom au palmarès de la distinction individuelle la plus prestigieuse du football mondial.



