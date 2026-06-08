Francce : Patrick Bruel plaé en garde à vue dans une enquête pour violences sexuelles

Le chanteur français Patrick Bruel, 67 ans, a été placé en garde à vue lundi matin dans le cadre d’une enquête pour violences sexuelles « qui concernent à ce stade 13 victimes », a indiqué le parquet de Nanterre. L’artiste est entendu par les enquêteurs à Paris, selon plusieurs médias français, dans une procédure ouverte après plusieurs plaintes déposées contre lui ces dernières semaines.

Selon les éléments communiqués par le parquet et rapportés par la presse, l’enquête porte sur plusieurs faits présumés de violences sexuelles dénoncés par différentes femmes. Des plaintes évoquent notamment des agressions sexuelles et des tentatives de viol sur des faits anciens, tandis que d’autres dénonciations plus récentes ont également été versées à la procédure. Le parquet n’a pas détaillé publiquement à ce stade l’ensemble des dates, lieux et qualifications retenues pour chacun des cas examinés.

Cette garde à vue doit permettre aux enquêteurs de confronter le chanteur aux accusations portées contre lui, de recueillir ses explications et de vérifier les éléments déjà rassemblés dans le dossier. En France, une garde à vue est une mesure privative de liberté décidée dans le cadre d’une enquête judiciaire à l’encontre d’une personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.

L’entourage de Patrick Bruel a jusque-là contesté les accusations relayées dans la presse, tandis que l’artiste bénéficie de la présomption d’innocence. Les suites de la mesure n’étaient pas connues lundi en fin de matinée.

Ce qu’est une garde à vue en France

La garde à vue consiste à retenir un suspect dans les locaux de la police ou de la gendarmerie pour les nécessités d’une enquête judiciaire. Elle vise notamment à permettre les auditions, les confrontations et les vérifications utiles à la manifestation de la vérité.

Pour une personne majeure, sa durée initiale est de 24 heures et peut être prolongée de 24 heures supplémentaires sur décision du procureur de la République, selon la nature des faits et les besoins de l’enquête. La personne gardée à vue doit être informée de ses droits, notamment du droit à un avocat, du droit de prévenir un proche et du droit à être examinée par un médecin.

Depuis une réforme entrée en vigueur en 2024, aucune audition ne peut en principe se tenir sans avocat, sauf exceptions strictement encadrées et motivées par le procureur. À l’issue de la garde à vue, la personne peut être remise en liberté, convoquée ultérieurement, ou présentée à un magistrat pour d’éventuelles poursuites.