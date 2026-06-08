Benjamin Castaldi : son ex Noémie de Lattre enceinte à 48 ans

Noémie de Lattre, figure bien connue du théâtre et des médias engagés, a fait une annonce qui a surpris et ému ses abonnés ce week-end. À 48 ans, la comédienne, autrice et chroniqueuse française a dévoilé qu’elle attend un enfant avec son compagnon Raphaël Guiard. Cette heureuse nouvelle a été officialisée sur son compte Instagram à travers une série de photos artistiques prises par la photographe Olivia Ciappa. Dans sa légende, elle a partagé une déclaration pleine d’émotion : “Notre manière de vous annoncer qu’avec tout cet amour, et beaucoup de chance, nous allons être parents.”

Cette révélation a rapidement suscité une vague de réactions enthousiastes sur les réseaux sociaux, marquant un moment de joie partagée. Plusieurs personnalités du monde artistique et médiatique ont profité de cette occasion pour féliciter Noémie de Lattre et Raphaël Guiard. Parmi elles figurent notamment Sara Mortensen, Caroline Vigneaux, Laura Calu, Lucie Lucas, Olivia Ruiz, Karine Le Marchand, ainsi que Flavie Flament, cette dernière étant l’une des premières célébrités à avoir publié ses vœux de bonheur à la comédienne.

Noémie de Lattre, qui est déjà maman d’un premier enfant issu d’une précédente union, s’apprête donc à agrandir sa famille. Depuis plusieurs années, elle partage sa vie avec Raphaël Guiard, comédien et metteur en scène, avec qui elle mène une relation discrète. Ce couple, peu exposé dans les médias, communique principalement à travers leurs réseaux sociaux et des projets professionnels communs, affichant une complicité solide à l’abri des regards indiscrets.

Une carrière tournée vers l’engagement féministe et le théâtre

Noémie de Lattre est aujourd’hui reconnue pour son engagement dans le théâtre et les médias, notamment autour des questions féministes, du corps, et de la charge mentale. Si le grand public a longtemps retenu son nom pour ses relations sentimentales, elle s’est aujourd’hui imposée comme une voix majeure dans le paysage culturel français. Ses spectacles, souvent inspirés par sa maternité et ses convictions, rencontrent un succès grandissant, particulièrement auprès des femmes, grâce à leur authenticité et leur sensibilité.

Avant son histoire avec Raphaël Guiard, Noémie de Lattre avait vécu une relation très médiatisée avec Benjamin Castaldi dans les années 2000. Le couple avait alors été largement suivi par la presse people avant de se séparer. Depuis lors, chacun a suivi son propre chemin : Benjamin Castaldi est père de quatre enfants issus de différentes relations et a épousé Aurore Aleman en 2016, tandis que Noémie de Lattre s’est engagée dans une carrière artistique centrée sur des thématiques sociales et féminines.

Parallèlement à son parcours artistique, Noémie de Lattre a renforcé sa présence dans le domaine audiovisuel. Elle fait partie de l’équipe du Magazine de la santé sur France 5, une émission emblématique du service public. Ce programme connaîtra un important changement à la rentrée prochaine en quittant France 5 pour s’installer sur France 2, avec un nouveau duo d’animateurs composé de Jimmy Mohamed et Flavie Flament, cette dernière ayant également félicité Noémie de Lattre pour sa grossesse sur les réseaux sociaux.