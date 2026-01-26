Noah Françoise de retour à l’US Avranches après un passage au Portugal

Noah Françoise, milieu de terrain de 22 ans, fait son retour à l’US Avranches. Le club de la Manche a annoncé ce lundi sur ses réseaux sociaux l’arrivée du joueur, engagé lors de ce mercato hivernal en provenance du CS Marítimo, club évoluant en Liga Portugal 2. Françoise avait disputé 15 rencontres avec le club portugais avant de résilier son contrat et retrouve ainsi une équipe qu’il connaissait déjà pour y avoir évolué en prêt en 2023.

L’US Avranches, actuellement 7e du groupe A de National 2, présente ce recrutement comme un renfort destiné à la suite de la saison. Le communiqué publié par le club précise que le transfert s’inscrit dans le cadre du mercato hivernal et a été officialisé via les canaux officiels du club.

Le milieu de terrain de 22 ans revient en Normandie après une expérience en deuxième division portugaise. Lors de son passage au CS Marítimo en Liga Portugal 2, il a pris part à quinze matches avant de mettre fin à son contrat avec le club lusitanien. Ces éléments ont été confirmés dans l’annonce diffusée par l’US Avranches.

Parcours récent et chiffres connus

Noah Françoise avait déjà porté les couleurs d’Avranches lors d’une période de prêt en provenance du Stade Rennais en 2023. Au cours de cette saison de National, il a disputé quatorze rencontres et inscrit trois buts. Ces performances constituent les chiffres publics disponibles relatifs à son passage précédent dans le championnat national.

Le retour du joueur à l’US Avranches s’inscrit donc dans la continuité de son parcours récent : formation au Stade Rennais, prêt à Avranches en 2023 avec 14 matches et 3 buts en National, puis transfert au CS Marítimo en Liga Portugal 2 où il a joué 15 rencontres avant de rompre son contrat. L’ensemble de ces étapes a été rappelé dans la communication officielle du club de la Manche.

Dans son communiqué, l’US Avranches a commenté ce recrutement en mettant l’accent sur le profil du joueur et l’orientation sportive du club. « Son retour s’inscrit dans la continuité et la volonté du club de s’appuyer sur des profils jeunes et ambitieux. L’US Avranches MSM se réjouit de pouvoir compter à nouveau sur Noah Françoise pour la suite de la saison. »