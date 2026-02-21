Nikita Bellucci perd ses moyens lors d’un tournage X

Nikita Bellucci, actrice X devenue personnalité médiatique, a marqué le paysage du porno français depuis ses débuts en 2011. Réputée pour ses prestations dans des scènes de rough sex, elle a alterné carrière internationale, retrait temporaire lié à une relation toxique, engagement public contre le cyberharcèlement et retour en 2019, avant de livrer en interview des confidences parfois provocantes, notamment une anecdote impliquant Le Roi Lion lors d’un tournage à trois.

Entrée dans l’industrie sous l’égide du réalisateur John B. Root, Nikita Bellucci s’est rapidement imposée comme une figure singulière du X en France. Son alias renvoie au film de Luc Besson, « Nikita », et sa réputation s’est bâtie sur un jeu frontal et des scènes à l’esthétique volontairement brutale. Sa notoriété a dépassé les frontières hexagonales, l’amenant à travailler aux États-Unis et à croiser des noms du milieu comme Manuel Ferrara, ainsi qu’à tourner pour des maisons de production spécialisées telles que Kink.

La carrière de Nikita Bellucci a connu une première rupture nette à la suite d’une relation qu’elle a décrite comme toxique. Dans une interview accordée en 2023 à LEGEND sur YouTube, elle a expliqué avoir quitté le X pour des raisons personnelles liées à une histoire de tromperie et de manipulations avec un réalisateur porno. Durant cette période, elle s’est également impliquée dans des actions de prévention, évoquant publiquement les effets du milieu pornographique sur les plus jeunes et dénonçant le cyberharcèlement dont elle a elle-même été victime.

Nikita Bellucci entre sidération médiatique et anecdotes de plateau

De retour en 2019, l’actrice a repris des tournages en collaborant étroitement avec son époux et en réapparaissant dans des médias spécialisés. Elle a notamment participé au Journal du Hard, émission diffusée sur Canal+, où elle a livré des témoignages francs sur son parcours et ses pratiques professionnelles. Dans ces interventions, elle a alterné entre le récit de son expérience personnelle et des prises de parole publiques sur les dérives qu’elle a observées dans le secteur.

Outre son récit de cessation d’activité initiale et de reprise, Nikita Bellucci a évoqué sa réaction face au harcèlement en ligne : elle a déclaré avoir conservé et parfois transmis des captures de messages inappropriés adressés par des mineurs aux parents de ces derniers, afin de contrer des comportements répétés. Ces pratiques, selon ses propos, faisaient partie de sa réponse à des attaques personnelles dont elle était la cible.

Sur le ton de l’anecdote, l’actrice a raconté lors de son passage au Journal du Hard une scène de tournage devenue mémorable pour son aspect cocasse. En 2019, lors d’un plan à trois où intervenait la performeuse Melissa Lauren, Nikita Bellucci a relaté qu’au moment de l’éjaculation collective, elles avaient toutes deux pensé au dessin animé Le Roi Lion. Elle a décrit la scène en expliquant qu’elle avait étalé du sperme sur le visage d’une partenaire, puis mimé un geste rappelant une séquence culte du film, avant d’éclater de rire, soulignant que, sur certains plateaux, l’humour et la dérision peuvent coexister avec le travail pornographique.