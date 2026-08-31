Or : le canadien Avanti veut lever 25 millions $ pour progresser vers une mine en RDC

La société minière canadienne lance un placement privé de 35 millions de dollars canadiens pour financer l’exploration de son projet aurifère de Misisi, en RDC, et remanie son conseil d’administration avant son assemblée générale d’octobre.

La junior minière canadienne Avanti Gold a annoncé, dimanche 30 août, le lancement d’un placement privé garanti de 35 millions de dollars canadiens (environ 25,1 millions de dollars américains) destiné à financer un vaste programme de forage sur son projet aurifère de Misisi, en République démocratique du Congo (RDC). L’opération, précisée dans un communiqué de la société relayé par l’Agence Ecofin, doit être finalisée le 22 septembre.

Selon les termes de l’accord, Avanti Gold émettra 70 millions d’unités à 0,50 dollar canadien chacune, chaque unité donnant droit à une action ordinaire et à un demi-bon de souscription exerçable à 0,65 dollar canadien pendant trente-six mois. La société SCP Resource Finance agit comme preneur ferme unique et chef de file du syndicat, moyennant une commission de 6 % en espèces et l’attribution de bons de courtage équivalant à 6 % des unités placées. Une option de suralloction pourrait porter le montant total levé à 40,25 millions de dollars canadiens.

Les fonds serviront principalement à financer un programme de forage de 42 000 mètres en 2026 sur le site de Misisi, présenté par l’entreprise comme la plus vaste campagne d’exploration jamais menée sur ce gisement. Ils permettront également de faire progresser l’évaluation économique préliminaire (PEA) selon la norme canadienne NI 43-101, dont la livraison est visée pour 2027, ainsi que de couvrir les charges générales et administratives et le fonds de roulement de la société.

Le projet Misisi, situé dans la ceinture aurifère du Kibara, repose notamment sur le gisement d’Akyanga, dont la ressource inférée est estimée à 3,11 millions d’onces d’or, pour 40,8 millions de tonnes à une teneur de 2,37 grammes par tonne. La RDC, davantage connue pour ses réserves de cuivre, de cobalt et de lithium, figure aussi parmi les pays exportateurs d’or d’Afrique centrale, une filière qui comprend le complexe industriel de Kibali ainsi que des projets en développement comme celui de Misisi.

Un conseil d’administration renouvelé

L’annonce financière s’accompagne d’une restructuration du conseil d’administration d’Avanti Gold. Trois administrateurs indépendants sont proposés à l’élection : Matthieu Bos, ancien vice-président exécutif pour l’Afrique d’Ivanhoe Mines, pressenti pour devenir président du conseil ; George Bennett, ex-directeur général de Shanta Gold ; et Eric Zurrin, actuel directeur général de Shanta Gold depuis 2017. Terry Holohan et Martin Pawlitschek se représentent pour un nouveau mandat. Sir Samuel Jonah, président sortant, ne se représente pas mais restera consultant auprès de la société. Le directeur général Mohamed Cisse conserve ses fonctions, tout comme le reste de l’équipe de direction.

Ces changements seront soumis au vote des actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle d’Avanti Gold, prévue le 23 octobre, dont la date de référence pour la participation est fixée au 23 septembre.