Grand Canyon : environ 15 personnes non localisées après une crue

Le National Park Service a ramené à environ 15 le nombre de personnes susceptibles d'être manquantes après la crue du 29 août, qui a aussi provoqué 62 évacuations et de vastes fermetures dans le canyon.

Le National Park Service a indiqué le 30 août qu’environ 15 personnes pouvaient être manquantes ou non localisées après la crue soudaine qui a frappé Bright Angel Canyon et le secteur de Phantom Ranch, dans le parc national du Grand Canyon, le 29 août. La montée des eaux a commencé vers 14 h 30, selon le parc.

Selon le National Park Service, 62 personnes avaient été évacuées au matin du 30 août de Phantom Ranch et de la partie basse de la North Kaibab Trail. D’autres évacuations restaient prévues depuis Cottonwood Campground et Phantom Ranch, et aucun blessé n’avait été signalé à ce stade.

Le parc a demandé des informations sur les randonneurs, campeurs ou titulaires de réservation qui se trouvaient le 29 août dans le corridor de Bright Angel Creek, sur la North Kaibab Trail jusqu’à Phantom Ranch, à Bright Angel Campground ou dans la zone appelée The Box. La crue a aussi causé d’importants dégâts dans Bright Angel Canyon, où presque toutes les passerelles sur Bright Angel Creek ont été détruites, supprimant les traversées à pied du cours d’eau.

Phantom Ranch, Bright Angel Campground, la cantine et les cabines de Phantom Ranch, toute la North Kaibab Trail jusqu’à Phantom Ranch ainsi que les ponts Black Bridge et Silver Bridge restaient fermés jusqu’à nouvel ordre, sans date de réouverture annoncée. Le Colorado River demeurait fermé au trafic fluvial en raison de structures métalliques et de débris emportés dans le fleuve, tandis que le parc avertissait que de nouveaux orages et de fortes pluies restaient possibles les 30 et 31 août, avec un risque supplémentaire de crues soudaines, de coulées de débris, de chutes de pierres et d’évolution rapide des conditions.