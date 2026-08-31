RDC : CEPI finance un candidat-vaccin contre Bundibugyo

Le financement annoncé par CEPI doit conduire le candidat de Minapharm jusqu’à un premier essai humain en Afrique, alors que la riposte en RDC repose encore sur Ervebo, dont la protection contre Bundibugyo n’est pas établie chez l’être humain.

CEPI a annoncé le 27 août 2026 un financement pouvant aller jusqu’à 16,5 millions de dollars pour faire avancer jusqu’à un essai de phase 1 chez l’être humain en Afrique le candidat-vaccin Bundibugyo du groupe Minapharm. Aucun vaccin ni traitement spécifique homologué contre la maladie à virus Bundibugyo n’était disponible dans les sources officielles consultées.

Le candidat-vaccin a été conçu à Berlin par ProBioGen sur une plateforme MVA du groupe Minapharm. CEPI présente ce programme comme son cinquième candidat-vaccin spécifique à Bundibugyo et comme le seul de son portefeuille conçu pour stimuler à la fois des réponses immunitaires de type B et T.

L’Organisation mondiale de la santé et Africa CDC ont indiqué le 20 août 2026 que 70 000 doses d’Ervebo avaient été allouées à la RDC, dont 20 000 pour un essai clinique de phase 3 et 50 000 pour les agents de santé et autres travailleurs de première ligne. L’OMS a précisé qu’il n’est pas établi qu’Ervebo protège l’être humain contre le virus Bundibugyo.

Le 28 août 2026, l’OMS rapportait 5 794 cas confirmés et 2 786 décès au 26 août dans 60 zones de santé réparties sur six provinces de RDC.

Une riposte encore transitoire

L’OMS a indiqué que la vaccination des agents de santé avec Ervebo avait commencé le 27 août 2026 dans certaines zones, notamment à Kisangani.

Le groupe consultatif technique de l’OMS a recommandé le 31 juillet 2026, dans un rapport publié le 7 août, de prioriser Ervebo pour un essai randomisé tant qu’aucun vaccin spécifique à Bundibugyo n’est prêt pour une évaluation clinique de terrain.