Détroit d’Ormuz : les États-Unis frappent des lanceurs iraniens sur l’île de Larak, une première en un mois

Les États-Unis ont mené, dimanche 30 août 2026, de nouvelles frappes contre des positions militaires iraniennes sur l’île de Larak, dans le détroit d’Ormuz, voie maritime stratégique pour le commerce pétrolier mondial. Il s’agit des premières frappes américaines en Iran depuis environ un mois, selon le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom).

« Je peux confirmer que plus tôt dans la journée, les forces américaines ont frappé deux lanceurs iraniens sur l’île de Larak. Des membres des Gardiens de la révolution islamique ont été observés en train de se préparer à lancer des roquettes chargées de mines marines vers le détroit d’Ormuz », a déclaré le capitaine de la marine Tim Hawkins, porte-parole du Centcom, dans un communiqué.

Cette frappe intervient environ un mois après la précédente attaque américaine contre des positions iraniennes, fin juillet 2026. Elle survient aussi quelques jours seulement après que le Centcom eut achevé une opération de déminage des routes commerciales internationales traversant le détroit, selon les autorités américaines.

Du côté iranien, l’agence de presse officielle Fars, proche des Gardiens de la révolution islamique, a rapporté qu’une explosion avait été entendue près de l’île de Larak, sans en confirmer la cause. Des médias d’État iraniens ont par ailleurs fait état de victimes parmi des militaires et des civils et évoqué une riposte à venir de Téhéran, des affirmations qui n’ont pas pu être vérifiées de source indépendante à ce stade.

Un point de passage sous surveillance

Le détroit d’Ormuz, situé entre l’Iran et la péninsule arabique, est emprunté quotidiennement par une part importante du trafic maritime mondial de pétrole et de gaz naturel liquéfié. Toute menace sur cette voie, y compris le mouillage de mines marines, est susceptible d’affecter directement les cours de l’énergie et la sécurité du commerce international.

Le Centcom a indiqué que les forces américaines « surveillent étroitement la zone et restent prêtes à protéger la libre circulation du commerce à travers cette voie navigable essentielle ».