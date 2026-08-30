Monaco bat Marseille 2-0 et prend seul la tête

L'ASM a battu l'OM 2-0 au stade Louis-II grâce au doublé de Paris Brunner, auteur de son premier but en Ligue 1 avant le déplacement annoncé au PSG.

L’AS Monaco a battu l’Olympique de Marseille 2-0 au stade Louis-II dimanche 30 août 2026, lors de la 2e journée de Ligue 1, et a pris seul la tête du championnat avec six points après un deuxième succès en deux matches.

Paris Brunner a ouvert le score de la tête en première période sur un service d’Aleksandr Golovin. Ce but était le premier de l’attaquant en Ligue 1.

Le jeune Monégasque a ensuite doublé la mise en début de seconde période sur un long ballon d’Eric Dier, avant d’effacer Geoffrey Kondogbia puis CJ Egan-Riley pour conclure l’action.

Marseille a procédé à deux changements dès la pause, sans inverser le cours du match. Geoffrey Kondogbia puis Tochukwu Nnadi sont ensuite sortis blessés au fil de la seconde période.

Monaco attendu au Parc des Princes

Le prochain match de championnat de Monaco est programmé le vendredi 4 septembre 2026 au Parc des Princes contre le PSG, avec un coup d’envoi annoncé à 21h05.