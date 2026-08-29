Nigeria : un rapport chiffre à 7,78 milliards de nairas les rançons d’enlèvements versées en un an

SBM Intelligence estime qu’au moins 7,78 milliards de nairas ont été versés entre juillet 2025 et juin 2026 au Nigeria dans le contexte des enlèvements, sur fond de multiplication des kidnappings de masse dans le nord du pays.

Un rapport publié le 27 août 2026 par SBM Intelligence estime qu’au moins 7,78 milliards de nairas, soit environ 5,79 millions de dollars, ont été versés en rançons au Nigeria entre juillet 2025 et juin 2026. L’étude recense 1 713 incidents liés aux enlèvements, dont 1 411 kidnappings effectifs, pour 7 825 personnes enlevées sur la période.

Selon le rapport, les rançons représentaient 2,23 milliards de nairas un an plus tôt. La hausse est portée par les enlèvements de masse, qui concentrent l’essentiel des victimes et des paiements, surtout dans le nord du pays.

SBM Intelligence attribue environ 90 % des montants recensés à la faction Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’awati wal-Jihad, issue de Boko Haram, principalement à partir de deux enlèvements de masse. Le document souligne ainsi le poids pris par quelques opérations de grande ampleur dans l’économie des kidnappings.

Associated Press, relayant les principaux résultats de l’étude, rapporte aussi que 1 142 personnes ont été tuées dans le contexte des enlèvements sur la même période.

La position officielle d’Abuja reste inchangée sur le paiement des rançons. Le président Bola Tinubu a réaffirmé le 17 avril 2024 que l’État nigérian ne versait pas d’argent aux ravisseurs.