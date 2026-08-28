Nigeria : Abuja lance un programme social de 1 milliard de dollars autour de HOPE-SP

Dévoilé au State House par Oluremi Tinubu, HOPE-SP s’inscrit dans une réforme plus large de l’architecture sociale fédérale, avec des transferts ciblés et un suivi des bénéficiaires adossé au NIN.

Le Nigeria a lancé le 26 août à Abuja un programme de protection sociale de 1 milliard de dollars destiné à réorganiser l’aide aux ménages vulnérables autour de HOPE-SP, présenté au Banquet Hall du State House par la First Lady Oluremi Tinubu.

Le lancement s’est accompagné de quatre autres initiatives : le système OHOPRS, un programme de transfert d’urgence, un blueprint ministériel et Humanity First Magazine. L’ensemble est présenté comme une réforme plus large de l’architecture sociale fédérale, avec l’objectif affiché de mieux structurer le ciblage et le suivi des bénéficiaires.

Le gouvernement fédéral nigérian indique que HOPE-SP doit viser environ 7,6 millions de ménages vulnérables au moyen d’un transfert numérique ponctuel de 40 000 nairas. Selon les autorités, les bénéficiaires doivent être sélectionnés dans le National Social Register puis validés à l’aide de leur numéro d’identification NIN.

Bernard Doro a déclaré que plus de 600 milliards de nairas avaient déjà été distribués en transferts en espèces sur trois ans et que l’intervention avait atteint un peu plus de 10 millions de ménages. Ces chiffres sont présentés par les autorités comme le point de départ d’un dispositif désormais centré sur un suivi plus intégré des foyers vulnérables.

Le ministère fédéral avait déjà lancé le 25 mars 2026 le système OHOPRS, conçu pour unifier la réponse humanitaire, la protection sociale et la lutte contre la pauvreté autour d’un registre national et d’un parcours de sortie de pauvreté. HOPE-SP s’inscrit dans cette architecture déjà engagée au printemps.