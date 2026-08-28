Chine : Zhang Youxia démis de son poste de vice-président de la commission militaire centrale d’État

Le comité permanent de l’Assemblée nationale populaire a aussi retiré à Liu Zhenli son siège dans cette instance, sept mois après l’annonce d’une enquête visant les deux responsables militaires.

Le comité permanent de l’Assemblée nationale populaire a démis Zhang Youxia, vendredi 28 août, de son poste de vice-président de la Commission militaire centrale de la République populaire de Chine, une décision qui frappe l’un des plus hauts gradés de l’armée chinoise au sein de l’appareil d’État. La même réunion a aussi retiré à Liu Zhenli son siège de membre de cette commission.

Le ministère chinois de la Défense avait annoncé le 24 janvier 2026 que Zhang Youxia et Liu Zhenli faisaient l’objet d’une enquête pour violations présumées graves de la discipline et de la loi.

Au moment de l’ouverture de cette enquête, Zhang Youxia occupait le rang de plus haut gradé en uniforme de l’armée chinoise en tant que vice-président senior de la commission militaire centrale.

Cette décision retire donc sa principale fonction d’État à un officier qui figurait encore, en début d’année, au sommet de la hiérarchie militaire chinoise.

Selon le South China Morning Post, cette séquence laisse Xi Jinping et Zhang Shengmin comme les deux membres restants de la Commission militaire centrale de l’État.