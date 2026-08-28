Mozambique : première réunion du groupe bilatéral avec les États-Unis sur le commerce et l’investissement

Maputo et Washington ont tenu le 27 août la réunion inaugurale d’un forum chargé d’identifier les freins aux affaires et de fluidifier les échanges entre les deux pays.

Le Mozambique et les États-Unis ont réuni le 27 août à Maputo leur nouveau Groupe bilatéral économique et commercial, un cadre destiné à lever les obstacles au climat des affaires et à faciliter le commerce et l’investissement entre les deux pays.

La première séance s’est tenue au ministère mozambicain des Affaires étrangères et de la Coopération. Elle intervient après l’annonce de la création du groupe en mars 2026, dans le prolongement de la visite du président Daniel Chapo aux États-Unis en octobre 2025 et d’une mission commerciale américaine menée ensuite à Maputo.

Le nouveau mécanisme ne remplace pas les cadres déjà en vigueur entre Washington et Maputo. Les relations commerciales bilatérales s’appuient déjà sur un Trade and Investment Framework Agreement signé en 2005 et sur un mémorandum commercial conclu en 2019.

Abigail L. Dressel, chargée d’affaires des États-Unis au Mozambique, a présenté ce forum comme un moyen d’élargir l’accès des entreprises mozambicaines au marché américain et de faciliter l’activité des entreprises américaines au Mozambique.