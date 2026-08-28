Ligue 1 : Abdallah Sima attendu titulaire avec Lens à Strasbourg

L’attaquant sénégalais de 25 ans reste sur une titularisation et une passe décisive contre Auxerre, tandis que Dino Toppmöller a annoncé l’absence d’Odsonne Édouard pour le déplacement de samedi à la Meinau.

Abdallah Sima devrait enchaîner une nouvelle titularisation en pointe avec le RC Lens samedi 29 août à Strasbourg, pour la 2e journée de Ligue 1, dans un contexte marqué par l’absence annoncée d’Odsonne Édouard et par le bon début de saison des Sang et Or.

Dino Toppmöller a indiqué le 27 août qu’Odsonne Édouard manquerait ce déplacement pour des obligations familiales. Cette absence renforce la perspective de voir l’attaquant sénégalais débuter de nouveau au centre de l’attaque lensoise, à deux jours de la rencontre.

Sima, 25 ans, né le 17 juin 2001 à Dakar, a rejoint Lens le 29 août 2025. Il était déjà titulaire lors de la victoire 5-2 contre Auxerre le 22 août et a délivré la passe décisive sur le but de Franjo Ivanovic, un signal de continuité dans la hiérarchie offensive du club.

Le joueur a expliqué le 27 août que son repositionnement dans l’axe lui permettait de mieux s’exprimer et qu’il n’avait pas vraiment eu cette opportunité la saison précédente. Ce changement de rôle intervient après un exercice 2025-2026 longtemps marqué par un temps de jeu plus limité en championnat.

Lens cherchera à confirmer cette dynamique à la Meinau, où le coup d’envoi de Strasbourg-Lens est programmé samedi à 17h15. Pour Sima, ce rendez-vous peut prolonger une séquence ouverte par sa titularisation et sa passe décisive lors de la première journée.