Gazoduc ouest-africain : WAPCo reporte au 7 septembre la suspension du gaz nigérian vers le Togo et le Bénin

L’opérateur avait d’abord annoncé un arrêt partiel du réseau du 28 août au 1er septembre 2026 dans le cadre d’une maintenance programmée au Togo, au Bénin et au Nigeria.

WAPCo a reporté au 7 septembre 2026 le début de la suspension du transport de gaz naturel depuis le Nigeria vers le Togo et le Bénin, alors qu’un arrêt partiel du système WAGP devait initialement commencer le 28 août. Le périmètre des travaux annoncés sur le gazoduc ouest-africain reste inchangé.

Dans son communiqué du 21 août, l’opérateur avait présenté une série de travaux de maintenance programmée, d’intégrité des actifs et de modernisation sur son réseau au Togo, au Bénin et au Nigeria.

Ce programme prévoit au Togo le remplacement de la vanne sous-marine du latéral de Lomé et l’inspection du gazoduc. Au Bénin, il comprend une inspection interne du latéral de Cotonou ainsi que le projet d’interconnexion WAPCo-BGTS.

WAPCo avait d’abord indiqué que la suspension courrait du 28 août au 1er septembre 2026, tandis que l’approvisionnement du Ghana devait être maintenu par le flux occidental.

Selon l’Autorité du gazoduc ouest-africain, le WAGP est une infrastructure de 678 kilomètres reliant le Nigeria, le Bénin, le Togo et le Ghana.