El Hadji Malick Diouf rejoint Brentford en provenance de West Ham

Le club anglais a officialisé vendredi la signature du latéral sénégalais de 21 ans pour cinq saisons, avec une année supplémentaire en option.

Brentford a officialisé vendredi 28 août 2026 le recrutement définitif d’El Hadji Malick Diouf en provenance de West Ham, offrant au latéral sénégalais de 21 ans un nouveau point de chute en Premier League.

Le joueur a signé pour cinq saisons, avec une année supplémentaire en option. Le club n’a pas communiqué le montant du transfert.

Reuters rapporte que des médias évaluent l’opération à environ 40 millions de livres, bonus compris. Cette estimation n’a toutefois pas été confirmée par Brentford, qui s’est limité à annoncer la signature du défenseur.

Diouf quitte donc West Ham un peu plus d’un an après son arrivée en provenance du Slavia Prague. BBC Sport avait indiqué en juillet 2025 que le club l’avait recruté pour 19 millions de livres.