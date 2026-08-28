Ghana : une loi en préparation pour encadrer les bornes de recharge des véhicules électriques

Annoncée le 25 août à Accra par le ministre de l’Énergie et de la Transition verte, la mesure vise à soumettre les stations de recharge à l’approbation préalable de l’Energy Commission pour limiter les risques sur le réseau.

Le gouvernement ghanéen prépare une loi pour imposer une approbation préalable de l’Energy Commission à l’installation des stations de recharge pour véhicules électriques, une mesure annoncée le 25 août à Accra par le ministre de l’Énergie et de la Transition verte, John Abdulai Jinapor, alors que le pays cherche à éviter une charge non planifiée sur son réseau.

John Abdulai Jinapor a expliqué que la future règle répond à la forte demande de puissance des bornes rapides, qu’il a présentées comme capables de recharger un véhicule en cinq à dix minutes. Selon lui, des installations non planifiées peuvent peser sur les transformateurs et les réseaux locaux si elles se multiplient sans encadrement préalable.

L’Energy Commission du Ghana exige déjà une autorisation avant l’installation ou l’exploitation de stations de recharge et de systèmes d’échange de batteries. Dans son avis public PN011112025, publié le 10 octobre 2025, l’autorité a lié cette exigence au respect des normes techniques, de sécurité et de fonctionnement du secteur.

Les projets de règlements travaillés en 2026 doivent couvrir les bornes résidentielles, publiques, commerciales et installées sur les lieux de travail. L’Energy Commission y associe aussi des exigences de sécurité et de protection des consommateurs, alors que le déploiement de l’électromobilité commence à élargir les usages du réseau.

Le ministre a inscrit cette évolution dans un enjeu plus large de disponibilité de l’électricité pour l’économie ghanéenne. Il a estimé que le pays devait absorber à la fois les besoins de l’industrie, des mines, des centres de données et ceux de la mobilité électrique, sans compromettre la fiabilité de l’alimentation.